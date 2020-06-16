 

Названы вероятные источники утечки видео ссоры историка Соколова и аспирантки

16.06.2020, 12:48, Новости дня

Адвокат историка Олега Соколова Александр Почуев предположил, что утечка видеозаписи ссоры ученого и его аспирантки могла произойти во время проведения экспертиз.

«У меня есть только экранная копия. Распространенное видео очевидно было украдено либо на этапе проведения экспертиз по делу, либо в конце прошлой недели, после того как суд вскрыл пакеты с вещдоками. Вот два возможных источника утечки», – отметил адвокат, передает ТАСС.

Он также заявил, что не имеет никакого отношения к распространению этого ролика, и отметил, что намерен обратиться в следственные органы по поводу утечки.

Представитель потерпевшей стороны Александра Бакшеева сообщила, что родители девушки были шокированы появлением видеозаписи. Она отметила, что обнародование материала произошло в тот же день, когда Соколов в суде отказался от услуг Почуева, заявив, что последнему поступали угрозы расправы.

Ранее СМИ опубликовали видеозапись, которую, предположительно, сделал историк Олег Соколов во время ссоры с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко.

В ноябре 2019 года историк застрелил 24-летнюю аспирантку, с которой состоял в отношениях. Он попытался избавиться от трупа, расчленив и выбросив его в реку, но был задержан.

В середине марта расследование дела Соколова было завершено, оно передано в суд. Соколов признался в убийстве, согласился с арестом. Мотивом преступления назвал ссору. По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала. По результатам экспертизы Соколова признали вменяемым.



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