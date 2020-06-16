 

В Кремле выразили уверенность в безопасности голосования по Конституции

16.06.2020, 12:48, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются в принятии всех мер для обеспечения безопасности во время голосования по поправкам в Конституцию.

Песков отметил, что ЦИК работает в очень тесной связке, в тесном сотрудничестве и взаимодействии с Роспотребнадзором, передает РИА «Новости».

«Остается одним из приоритетов забота о здоровье и безопасности людей. И тех, кто приходит на голосование, и тех, кто организует голосование. Это такая вот константа в подходе. Поэтому никаких сомнений в том, что все необходимые меры будут приниматься, не должно быть, и у нас нет оснований в этом сомневаться», – подчеркнул он.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.

ЦИК и Роспотребнадзор обнародовали рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности всех участников голосования. Так, например, всем участникам голосования будут измерять температуру на подходе к месту голосования. Перед проходом к месту голосования должен располагаться пункт для дезинфекции рук и выдачи масок и перчаток.

Вся процедура для одного избирателя не должна превышать 15 минут. Помимо этого, предусмотрена процедура голосования на дому.



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