Справлять нужду — в бутылку

16.06.2020, 12:45, Разное

Мы своих не бросаем, обещает губернатор Беглов петербуржцам, вернувшимся из-за границы. На деле все оказывается наоборот.

«Новая» рассказывала о мытарствах жителей Петербурга, прилетевших из-за границы в Москву в конце мая. Несмотря на то что петербургские власти обещали пассажирам трансфер из Шереметьево до дома, на деле все «возвращенцы» попали в обсерватор в Мытищах. Лишь через трое суток их забрали оттуда и с заездом в два аэропорта и в обсерватор в Щелково повезли наконец домой. Люди, проведшие около 20 часов в битком набитом автобусе, в тесноте и духоте, без кондиционеров и туалетов, без еды и воды, высказали свои претензии чиновникам Смольного. Но в ответ услышали, что доставлять людей из Москвы в Петербург группами более 30 человек — «распоряжение столичного штаба по борьбе с распространением коронавируса» и «сложившаяся практика».

Редакция направила запрос губернатору, ответ на который получила уже после публикации. Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, куда переадресовал наши вопросы губернатор, ответил: «Все прибывающие в Москву граждане РФ после прохождения пограничного, таможенного и санитарного контроля направляются в обсерваторы Московской области, созданные на базе загородных пансионатов». А затем «формируются списки жителей Петербурга и Ленобласти для организации выезда по месту жительства». Далее «по мере формирования групп, а также оформления органами Роспотребнадзора необходимых документов в Москву направляются автобусы для доставки жителей из обсерваторов непосредственно до адресов самоизоляции в Петербурге задолго до окончания сроков обсервации».

После публикации к нам обратились новые страдальцы, истории которых показывают, что ситуация не изменилась.

«Мы с трехлетним сыном прилетели в Москву из Каира 10 июня, — рассказывает Диана. — В аэропорту нас встретил Роспотребнадзор с безумным количеством бумажек, которые нужно было заполнять. Везде бардак, столов нет, никаких условий не создано. Многие люди заполняли бумаги, сидя на корточках. Среди документов было постановление, где есть выбор: либо я согласен остаться в обсервации по решению главного санврача, либо я не согласен на обсервацию и тогда следую своим ходом домой. Я хотела поставить галочку во втором окошке, но человек, который дал мне эти документы, сказал, что так ставить нельзя. Я спросила: зачем тогда здесь выбор, если можно заполнять только одно окно? Он ответил: «Никакой свободы выбора нет».

Выбрать нельзя и обсерватор. Большинство россиян, прилетающих из-за рубежа, селят в пансионаты в Коломне и Ершово (примерно в трех часах езды от Домодедово).

Дом отдыха «Ершово» в Московской области. Фото: maps.google.com

«Я и еще четыре мамочки с детьми (в возрасте от нескольких месяцев до 3 лет. — Н. П.) с египетского рейса надеялись, что нам дадут что-то поближе, — продолжает Диана. — Но нет, привезли в Ершово. Заселили около часа ночи. Обещали покормить. Мы очень этого ждали, поскольку с момента прилета у нас закончилась вся еда и вода. Не дождались, к трем утра уснули. Еду так и не принесли. Другим принесли, а нам почему-то нет. Наутро объяснили: это потому, что они сами не знают, в каких номерах есть люди, а в каких нет».

По рассказам постояльцев, условия в пансионате Ершово спартанские.

«В номерах нет занавесок, очень смущают голые окна, — жалуется петербурженка Анна, мама годовалого малыша. — Номера весьма аскетичные, чистый совок. Стены и балконы давно требуют реновации. Дети плачут, рвутся на улицу, за окном парк. Разговаривали с директором пансионата. Сказал, что не может нас выпустить погулять. Дают очень мало мыла.

Туалетной бумаги не было вообще. Посоветовали заказать по телефону, но предупредили: из-за количества заказов ждать не раньше послезавтра».

Несмотря на все бытовые трудности, Диана и Анна решили просидеть в Ершово положенные 14 суток.

«Автобусы по-прежнему организуют раз-два в неделю, а не для каждого вывозного рейса отдельно, — рассказывает Диана. — А значит, точно снова будут собирать людей по всей Московской области в течение нескольких часов, по пробкам, в духоте. Я не представляю, как это выдержать с ребенком. Ладно взрослые, хотя им тоже тяжело. Но с ребенком — вообще ужас! Для тех, у кого дети, переезд в автобусе в таких условиях неприемлем. Мы лучше тут отсидим. Администрация обсерватора сказала, что можно остаться на 14 дней бесплатно, а потом своим ходом добираться до дома».

«Возвращенцы» создали общий чат в телеграме, где обмениваются всей информацией. Так, 8 июня в группе активно обсуждался скандал в автобусе в Питер с пассажирами из Латинской Америки. Одна девушка попросила об остановке для того, чтобы сходить в туалет, и столкнулась с грубым отказом. «Маразм продолжается, — написала она в чате. — Мне предложили, извините, писать в штаны».

Сообразительные соседи по автобусу помогли соорудить горшок из двухлитровой пластиковой бутылки, чтобы справить нужду.

«Но потом, — продолжает девушка, — подошел водитель и сказал, что я (за то, что ругалась) и еще один человек (за то, что снимал видео), и еще один (за то, что рядом сидел) поедем не домой, а в полицию».

«К месту прибытия автобуса в Петербурге действительно был вызван наряд полиции, — рассказывают пассажиры. — Однако, посмотрев видео, полицейский нахмурил брови, почесал в затылке и всех отпустил».

Сотрудники петербургского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности на наш запрос ответили, что по правилам на автобусе должны быть указатели с информацией о промежуточных остановках. Таких указателей в автобусах пассажиры, следовавшие по маршруту Москва — Петербург, не заметили.

«Новая» интересовалась у губернатора и мерами безопасности пассажиров, которые требует соблюдать Роспотребнадзор в период пандемии коронавируса. В автобусах, заполненных под завязку, не соблюдается социальная дистанция, дышать через маску по много часов в душном автобусе невозможно. Смольный не ответил на вопрос, кто отвечает за несоблюдение этих мер. Запрос направлен повторно.

Нина Петлянова

«Новая в Петербурге»