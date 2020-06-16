КНДР взорвала офис по связям с Южной Кореей в приграничном Кэсоне

16.06.2020, 12:40, Новости дня

В северокорейском городе Кэсоне днем 16 июня был произошел взрыв в непосредственной близости от офиса по межкорейским связям. По данным южнокорейского Министерства по делам объединения, здание офиса было полностью разрушено. Наблюдатели сообщают, что над площадкой поднимаются клубы черного дыма.

Несколько дней назад сестра лидера КНРД Ким Чен Ына Ким Е Чжон заметила, что “Мы увидим трагическую картину: как рухнет и будет полностью уничтожен бесполезный офис по связям”. После этого, по сообщению южнокорейской неправительственной организации Choson Exchange, “два дня назад из Северной Кореи было получено сообщение по электронной почте, в котором говорилось о том, что офис по межкорейским связям в Кэсоне будет неминуемо разрушен”.

По данным организации, северокорейская сторона указала на “отсутствие прогресса в межкорейских отношениях”.

За несколько часов до взрыва военные КНДР также сделали заявление о планах вернуться в демилитаризованную зону. Также на прошлой неделе власти КНДР объявили, что прекращают контакты с Сеулом по всем существующим каналам связи.

Офис находился в городе Кэсон в так называемой демилитаризованной зоне на границе между двумя странами. Эта зона шириной 4 км по соглашениям 1953 года разделяет Корейский полуостров на две части.

В 2018 году, вскоре после прихода к власти в США Дональда Трампа начался процесс сближения двух Корей. В новогоднем обращении к нации Ким Чен Ын объявил, что 2018 год станет для корейского народа “очень важным” и что Пхеньян открыт к диалогу с Сеулом. После недолгих переговоров страны договорились об участии в зимних Олимпийских играх совместной команды по женскому хоккею.

Вскоре после завершения Игр появились первые сообщения о том, что Ким Чен Ын готов начать переговоры с Дональдом Трампом лично о превращении Корейского полуострова в безъядерную зону – в обмен на снятие с КНДР американских санкций. Потом состоялась тайная встреча директора ЦРУ (а ныне госсекретаря США) Майка Помпео с Ким Чен Ыном в Пхеньяне, а Северной Корее после ее окончания заявили, что приостанавливают все ядерно-ракетные испытания и закрывают полигон, на котором они проводились.

27 апреля Северная и Южная Кореи договорились о ядерном разоружении. Демилитаризованную зону между странами объявили зоной мира. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин также договорились “закончить состояние временного перемирия и принести мир на весь Корейский полуостров”.

Однако широко анонсированная встреча Ким Чен Ына с Трампом так и не состоялась, и в последний год отношения США и КНДР, а также КНДР и Южной Кореи вернулись в исходную точку. Судьба Ким Чен Ына в последние месяцы остается неизвестной: в мае появились слухи о его серьезных проблемах со здоровьем, после чего глава КНДР перестал появляться на публике.