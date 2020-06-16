Новое правительство Кыргызстана возглавил Кубатбек Боронов, окончательно его утвердят в среду

16.06.2020, 12:40, Новости дня

Коалиция парламентского большинства парламента Кыргызстана на своем заседании 16 июня утвердила новый состав правительства во главе с Кубатбеком Бороновым. Боронов, который до этого был вице-премьером, возглавил правительство после того, как накануне 15 июня подал в отставку предыдущий премьер Мухаммедкалый Абылгазиев.

Утром 16 июня президент Сооронбай Жээнбеков принял отставку Абылгазиева. Вместе с ним из правительства по собственному желанию ушли с должностей руководитель аппарата правительства Самат Кылжыев и председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Дастан Догоев. Догоев сообщил, что написал заявление об уходе в связи с поступлением в магистратуру в Школу управления имени Джона Ф. Кеннеди (один из факультетов Гарвардского университета).

Первым вице-премьер-министром в новом правительстве вместо Боронова стал экс-депутат, лидер парламентской фракции “Кыргызстан” Алмазбек Батырбеков.

Руководителем аппарата правительства станет Таалайбек Темиралиев, бывший статс-секретарь МЧС.

Пост главы Госкомитета информтехнологий и связи получил Алтынбек Исмаилов, директор Парка высоких технологий.

Остальные вице-премьер-министры и министры останутся на своих должностях. Окончательно новое правительство будет утверждено на заседании парламента Кыргызстана 17 июня.

Боронов родился в 1964 году в селе Зергер Узгенского района Ошской области. По специальности он инженер-строитель, но окончил также Международную академию управления, права, финансов и бизнеса по специальности юриспруденция. С начала 2000-х годов он работал в Министерстве экологии и ЧС, а в 2014-2018 годах был министром чрезвычайных ситуаций Кыргызстана.

Его предшественник Абылгазиев возглавлял правительство чуть более двух лет, с весны 2018 года. В конце мая он ушел в отпуск на фоне расследования уголовного дела, связанного с продлением и переоформлением радиочастот в Кыргызстане и обвинений в коррупции. Сам политик причастность к коррупции в этом деле отрицал, но заявил, что “В сегодняшних сложных условиях, когда страна противостоит угрозе коронавирусной инфекции, правительство должно работать стабильно и пользоваться полным доверием со стороны граждан, а ситуация неопределенности мешает полноценной работе”.

“Дело о частотах” расследует межведомственная следственная группа Военной прокуратуры Кыргызстана. Речь идет о покупке оператором сотовой связи ОсОО “Скай Мобайл” (торговая марка российского сотового оператора Beeline) за 1 миллион 800 тысяч долларов частоты в 200 МГц. По некоторым данным, в итоге радиочастоты обошлись “Билайну” лишь в 700 сомов (9,3 доллара), хотя реально они стоят во много раз дороже, а следователи считают, что сделка была проведена в результате коррупции должностных лиц в Государственном агентстве связи и Государственном комитете национальной безопасности.

В рамках этого уголовного дела уже задержаны пять человек, среди которых экс-директор Государственного агентства связи Наталья Черногубова, двое сотрудников спецслужб и представитель компании AlaTV. В парламенте Кыргызстана также прозвучали обвинения о причастности премьера к “делу о частотах”.