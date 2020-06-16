Мнение: Непарадный вопрос (о коронавирусе)

16.06.2020, 12:36, Разное

В России выявлено 545 тысяч зараженных коронавирусом. Больше только в США (более 2,1 млн случаев) и Бразилии (888 тыс.). Но продолжается подготовка к парадам, которые пройдут 24 июня. Правда, не везде.

В конце мая главком Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков сообщил, что парады пройдут в 28 городах, в том числе в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, Каспийской флотилии, армейских корпусов.

Но сегодня уже известно, что в 13 городах из 28-ти парады не пройдут. В Курске, Перми, Белгороде, Саранске, Ярославле, Якутске, Пензе, Вологде, Челябинске, Пскове, Орле, Петропавловске-Камчатском и Нижнем Тагиле решили не проводить парады «из-за сложной ситуации с коронавирусом».

Но мне вот что интересно. Если 24 июня ситуация все еще будет сложной, к 1 июля все нормализуется? И люди толпами двинутся на участки для голосования по обнулению президентских сроков Путина? Без малейшего риска вернуться домой с чувством выполненного долга и коронавирусом?