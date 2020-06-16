 

Ефремов не стал обжаловать домашний арест

16.06.2020, 12:30, Новости дня

Актер Михаил Ефремов, который стал виновником ДТП в центре Москвы, не стал обжаловать меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

«Мы не стали обжаловать, так как Ефремов восстанавливается после травм, полученных в ДТП», – цитирует ТАСС защитника. 

При этом Пашаев не сказал подробности.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон. Водитель встречной машины погиб. Ефремова поместили под домашний арест.

Спустя четверо суток после ДТП актер выступил с обращением и попросил прощения у семьи погибшего. Адвокат объяснил, почему близкие Захарова отказываются от материальной помощи Ефремова.



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