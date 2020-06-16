 

В НАТО обсудят реакцию на появление у РФ новых ядерных ракет

16.06.2020, 12:30, Новости дня

Министры обороны Североатлантического альянса обсудят ответ на появление у РФ новых ракет, включая гиперзвуковые, способные нести ядерное оружие, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он уточнил, что совещание пройдет в формате видеоконференции 17 и 18 июля.

Столтенберг также подчеркнул, что страны-члены альянса «должны укрепить системы ПВО и ПРО, расширить учения и закупать (у США) больше военных самолетов пятого поколения», передает ТАСС.

Кроме того генсек НАТО заявил, что увеличение присутствия вооруженных сил НАТО у западных границ РФ «не нарушает Основополагающий акт РФ – НАТО».

Основополагающий акт РФ – НАТО, подписанный в 1997 году, запрещает обеим сторонам размещение в районе границы «значительных боевых сил».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что РФ близка к разработке оружия, способного перехватывать гиперзвуковые ракеты. Создание «антигиперзвука» является задачей колоссальной сложности, и все же действительно есть признаки того, что ВПК РФ справляется с ней.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему гиперзвуковую цель поразить настолько сложно и как РФ удалось опередить в этой области США. 



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