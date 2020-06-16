Сроки проведения прямой линии с Путиным сдвинули

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16.06.2020, 12:30, Новости дня

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным в этом году состоится после 1 июля, точная дата будет объявлена позднее, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Что касается прямой линии, то она в этом году состоится. Сроки ее проведения были сдвинуты по понятным причинам. Она состоится, точное время проведения мы сообщим дополнительно. И это будет полноформатная прямая линия общения Путина с людьми», – цитирует РИА «Новости» Пескова. 

По его словам, до голосования по поправкам в Конституцию проведение прямой линии не планируется.

В последний раз Путин общался с россиянами в таком формате в июне прошлого года. Она стала 17-й по счету с 2001 года. Обычно по итогам прямой линии Путин оформляет список поручений, назначая ответственных и сроки исполнения каждого задания.



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