 

В «Судьбе человека» Бабкина вспомнила о романе с Розенбаумом

16.06.2020, 12:30, Разное

Российская певица Надежда Бабкина пояснила о том, как в прошлом между ней и музыкантом Александром Розенбаумом развивались романтические отношения. В программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» артистка вспомнила об «удивительных вещах», которые они сообща делали.
По словам Бабкиной, сейчас они с Розенбаумом находятся в дружеских отношениях, но так было не всегда. Когда певец только начинал выступать на эстраде, между ними существовал не только творческий союз — они испытывали нежные чувства друг к другу. Кроме того, Розенбаум сочинял прекрасные композиции для «Русской песни», именно тогда Бабкина разглядела в нем талант.

Творческому возвышению певца во многом поспособствовал Иосиф Кобзон, но до этого момента ему помогала Надежда Бабкина. Она его отправляла гастролировать в ФРГ и Афганистан, а также ходила в Министерство культуры, где просила за него. Певица вспоминала, что вокруг него всегда «бабы вились». Кроме того, она считает его не только превосходным музыкантом, но и отличным доктором.



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