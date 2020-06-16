 

Автоновости: Появился рендер нового электрокара BMW i440

16.06.2020, 12:17, Новости дня

В Сети опубликовали рендерные изображения обновленного купе BMW i440, которое имеет стильную решетку радиатора и другие особенности.

Вместе с тем концепт BMW i4 Concept частично поделился стилистическими особенностями, тогда как модель все же получит и другие индивидуальные особенности. До настоящего времени столь футуристический дизайн не применялся на баварских моделях. По рендерам можно увидеть, насколько современным окажется транспортное средство.

Пока уровень производительности автомобиля не рассекречен, однако есть предпосылки, что новая модель сможет проехать на полном заряде батареи около 500 километров без подзарядки. Остальные характеристики и параметры электрокара пока удерживаются в тайне от публики.



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