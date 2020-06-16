 

Автоновости: Начались продажи новой версии внедорожника Beijing BJ212

16.06.2020, 12:07, Новости дня

Известный китайский бренд Beijing сообщил о старте продаж рестайлинговой версии внедорожника BJ212.

В свою очередь, автомобиль теперь получит турбированный силовой агрегат, который в максимальной комплектации имеет 2,4 литра с мощностью 210 л.с. Кроме того, внедорожник BJ212 имеет 6-ступенчатую механическую трансмиссию и систему полного привода. Помимо данной версии, автомобиль будет доступен с прежним 1,5-литровым бензиновым двигателем на 136 л.с. мощности.

Кроме того, разработчики добавили передовые системы безопасности. Приобрести усовершенствованный внедорожник BJ212 можно по цене от 101 тысячи юаней в минимальной комплектации. Эксперты прогнозируют, что новинка окажется более востребованной, чем предшествующее поколение автомобиля.



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