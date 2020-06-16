 

Технологии: Tesla добавила беспроводную зарядку в электромобили Model 3

16.06.2020, 12:27, Новости дня

Сегодня стало известно, что для нового американского электрокара Tesla Model 3 предусмотрели дополнительные опции.

В частности, специалистами добавлена быстрая зарядка для возможности подключения различных современных девайсов. Вместе с тем выход Tesla Model Y, которая уже обладает такой опцией, состоялся весной нынешнего года, тогда как Tesla Model 3 не предусматривала современной функции.

Вместе с тем американский бренд в минувшем месяце сообщил о снижении стоимости на свои электрокары на местном рынке США, тогда как по остальным странам новинки Tesla продаются по старым ценам, которые не планируют уменьшать из-за недостаточного спроса, вызванного пандемией коронавируса.



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