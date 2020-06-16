 

Заместители главного редактора «Ведомостей» уволились

16.06.2020, 12:20, Новости дня

Все пять заместителей редактора влиятельной российской деловой газеты «Ведомости» уволились в знак протеста против назначения Андрея Шмарова главным редактором издания.

«Ведомости» сообщили в понедельник, что заместители главного редактора Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирил Харатьян и Александр Губский покидают издание.

Решение было принято после того, как совет директоров издателя «Ведомостей», компании «Бизнес ньюс медиа», утвердил Шмарова главным редактором газеты. Большинство журналистов газеты раскритиковали это решение.

У Шмарова возникло несколько конфликтов с сотрудниками газеты, которые обвинили его в попытках цензуры одного материала, с целью представить государственную компанию «Роснефть» в благоприятном свете.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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