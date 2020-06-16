 

Little Big отреагировали на обвинения в плагиате

16.06.2020, 12:16, Новости дня

Российская музыкальная группа Little Big отказалась комментировать обвинения в плагиате песен The Black Eyed Peas, сообщила представитель коллектива Полина Храмова.

«Мы не будем комментировать данную ситуацию», – сказала Храмова, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщали, что Little Big обвинили в плагиате песни My Humps, группы The Black Eyed Peas.

Ну во-первых ЭТО ДРУГОЕ

Во-вторых нот всего семь

И напоследок никогда такого не было и вот опять pic.twitter.com/P10NPFsI2L

— Двач (@ru2ch1) June 14, 2020

Напомним, российская группа Little Big считалась одним из фаворитов несостоявшегося конкурса «Евровидение – 2020». Конкурс пришлось отменить из-за распространения коронавируса.



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