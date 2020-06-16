Эксперт: Япония может отказаться от ПРО США из-за России

16.06.2020, 12:16, Новости дня

«В случае размещения в Японии комплексов Aegis Ashore информация об этом будет занесена в полетные задания российских ракет», – сообщил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя решение Токио остановить выполнение плана размещения американских наземных комплексов ПРО Aegis Ashore.

«У японцев действительно есть ряд вопросов к ракетам комплекса Aegis Ashore. Они двухступенчатые, и первая ступень после обработки падает слишком далеко от стартовой позиции. Потому власти префектур возмутились из-за возможности падения ступеней ракет на их территориях», – рассказал военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«Также местным властям не нравится, что в случае размещения комплексов их районы автоматически становятся мишенью для ракет предполагаемого противника. И ранее министр обороны Японии Таро Коно жаловался на препятствия со стороны властей префектур в этом вопросе», – отметил Мураховский.

«Кроме того, если Китай и КНДР заявляли свой протест Японии лишь устно, то РФ в опубликованных 2 июня «Основах государственной политики в области ядерного сдерживания» прямо дала понять, что размещение комплексов ПРО расценивается в Москве как военная опасность», – напомнил эксперт.

«Что касается недовольства японцев ценами на Aegis Ashore – им не удастся получить скидку, учитывая бизнес-наклонности Трампа. Ранее США успешно разместили эти комплексы в Румынии и Польше. Видимо, они справились вскладчину, потому что стоимость этих систем необоснованно запредельная», – добавил собеседник.

«Если же говорить об эффективности Aegis Ashore, то прорыв их обороны современными ударными комплексами, в том числе неядерными, вполне вероятен. Недаром, например, в российской военной терминологии ПВО и ПРО не «защищают», «прикрывают». И это справедливая терминология», – отметил Мураховский.

Эксперт также напомнил, что у комплексов Aegis Ashore есть богатый опыт испытаний, но эти испытания проводились в полигонных условиях по заранее известной цели с заранее известной траекторией. Опыта применения комплекса Aegis Ashore в боевых условиях нет.

«Потому, наверное, Таро Коно прав, допуская корректировку решения по размещению комплексов. Но, как мне кажется, вопрос тут не в цене или эффективности комплексов, а в том, что в случае размещения Aegis Ashore информация об этом будет занесена в полетные задания ракет России, Китая и Северной Кореи», – резюмировал Мураховский.

Ранее японские СМИ объяснили, почему власти страны решили остановить выполнение плана размещения американских наземных комплексов ПРО Aegis Ashore. Как пишет «Никкэй», такое решение власти Японии приняли из-за постоянного роста затрат и технического несовершенства комплексов.

Ожидалось, что установка такого типа будет стоить около 746 млн долларов, то есть почти вдвое меньше расходов на один боевой корабль с Aegis. Но со временем цена выросла почти до 932 млн долларов. Вместе с ракетами и необходимым оборудованием стоимость двух комплексов составила свыше 6,5 млрд долларов, пишет «Иомиури». При этом стало известно, что комплексы, вероятно, не слишком эффективны против современных баллистических ракет. Кроме того, Японии ради экономии пришлось отказаться от оснащения комплексов возможностями по перехвату крылатых ракет.

В понедельник министр обороны Японии Таро Коно сообщил о прекращении процесса по размещению наземной системы ПРО.

Глава МИД страны Тосимицу Мотэги считает, что «нынешнее решение» вряд ли «повлияет на сотрудничество с США». Япония собирается укреплять стратегический альянс с США.

Напомним, Коно заявил, что собирается отказаться от размещения в стране двух американских наземных комплексов Aegis Ashore из-за их стоимости, сроков развертывания и технических проблем.