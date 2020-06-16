 

В ОП рассказали о работе по контролю за голосованием по Конституции

16.06.2020, 12:16, Новости дня

Общественная палата РФ сотрудничает с 18 политическими партиями и с более 1,4 тыс. общественными организациями для контроля за проведением общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщила секретарь ОП Лидия Михеева.

«С 18 политическими партиями подписали соответствующее соглашение, на сегодняшний день по всей стране более 1400 общественных организаций участвуют в работе по контролю за организацией общероссийского голосования», – рассказала Михеева на онлайн-конференции на тему «Фейки и иностранное вмешательство во время подготовки к общероссийскому голосованию за поправки в конституцию».

На недавней встрече с политическими партиями, как напомнила секретарь ОП, была заключена договоренность о том, что специальные эксперты будут отслеживать информацию, которая распространяется в связи с предстоящим голосованием, передает РИА «Новости».

«Наши эксперты будут, конечно же, следить за тем, чтобы эта информация была достоверной… Сегодня, конечно же, мы понимаем, что самое лучше средство для того, чтобы противодействовать распространению ложной информации, – это информационная открытость. Мы абсолютно открыты в плане организации общественного наблюдения», – добавила Михеева.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.



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