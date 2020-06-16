 

В Германии призвали ввести санкции против сенаторов США

16.06.2020, 12:08, Новости дня

Глава комитета Бундестага по энергетике Клаус Эрнст призвал перестать закидывать США «ватными шариками» в ответ на ограничительные меры против «Северного потока – 2» и ввести санкции в отношении американских сенаторов США.

Он подчеркнул, что в вопросе о санкциях США против «Северного потока – 2» речь идет уже не об экономике, а о немецком суверенитете, передает РИА «Новости».

Эрнст также указал, что в Бундестаге есть консенсус по вопросу о необходимости завершения строительства «Северного потока – 2».

Кроме того глава комитета указал, что присутствие военных США в германии больше не вносит вклад в безопасность страны, передает ТАСС.

Ранее правительство Германии выразило обеспокоенность в связи с намерением американской администрации расширить санкции в отношении «Северного потока – 2». В МИД Германии считают, что такие ограничительные меры будут серьезным посягательством на европейскую энергетическую безопасность и суверенитет ЕС.

Напомним, 4 июня в Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против «Северного потока – 2». После этого канцлер Германии Ангела Меркель отказалась участвовать в саммите лидеров G7. Также выяснилось, что если новые санкции США против проекта «Северный поток – 2» будут введены, они могут затронуть не только компании, но и государственные службы Германии.

Газета ВЗГЛЯД писала, как «Северный поток – 2» поссорил Меркель и президента США Дональда Трампа.  



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Ты тоже можешь!: «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

15.04 / Ученые НАСА управляют марсоходом Curiosity из дома

04.06 / Названа причина взрыва в подмосковной пятиэтажке

14.06 / Опрокинутые грузовики и сломанные деревья: ураган потрепал Ставрополье

30.04 / Берлин призвал не прикрывать пандемией неисполнение решений «нормандского формата»

02.06 / В США резко выросли акции производителей оружия

05.05 / Вступил в силу запрет на продажу спиртного в жилых домах

19.05 / Китай потребовал от США прекратить необоснованные заявления о коронавирусе

29.04 / Страны мира возобновляют производство при соблюдении социального дистанцирования

23.05 / Готов расторгнуть контракт: Хеведес отказался возвращаться в “Локомотив” из-за пандемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска