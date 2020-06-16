Прокуратура повторно утвердила обвинение по делу о хищении в НПО Лавочкина

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16.06.2020, 12:08, Новости дня

Прокуратура повторно утвердила обвинение по делу об афере на 330 млн рублей в НПО имени Лавочкина, заявили в ГСУ СК по Московской области.

«Завершено расследование… В ближайшее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет передано в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, обвиняемые крали деньги через фиктивные договоры с адвокатской фирмой «Третьяков и партнеры». Сотрудники НПО проводили юридические услуги, а общая сумма выплат конторе за два года составила около 330 млн рублей.

«Для обеспечения исполнения приговора в части возмещения причиненного ущерба в ходе следствия наложен арест на недвижимое имущество обвиняемых, в том числе банковские счета на общую сумму порядка 340 млн рублей», – отмечается в релизе.

В конце 2019 года уголовное дело поступало в суд, но судья после трех месяцев слушаний передал дело обратно в прокуратуру.

Напомним, бывший генеральный директор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский был арестован 26 июля 2018 года по обвинению в хищении у Роскосмоса около 330 млн рублей. Другими фигурантами дела стали адвокат Игорь Третьяков и руководитель дирекции правового обеспечения предприятия Екатерина Аверьянова.



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