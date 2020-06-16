 

Китай обвинил индийских военных в пересечении границы

16.06.2020, 12:08, Новости дня

Китай выразил протест и сделал представление Индии из-за нового инцидента на границе: Пекин заявил, что индийские военные нарушили договоренности, пересекли границу, напали на китайских солдат и спровоцировали столкновение, сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Лицзянь отметил, что не располагает информацией о гибели индийских военных при инциденте. Он добавил, что «в последнее время, чтобы снизить напряженность ситуации на границе Индии и Китая, стороны находились в тесном контакте по дипломатическим и военным каналам», передает РИА «Новости».

Он напомнил, что 6 июня состоялась встреча высокопоставленных военных двух стран, в ходе которой удалось добиться важного консенсуса по урегулированию ситуации на границе, однако «15 июня индийские военные серьезно нарушили наши договоренности и дважды пересекли границу для совершения противоправных действий, они спровоцировали и напали на китайских военнослужащих, что привело к серьезному физическому столкновению между сторонами».

«Китай выразил протест и сделал строгое представление индийской стороне, мы вновь официально просим Индию следовать нашему консенсусу», – добавил дипломат.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства, Пекин призвал Нью-Дели не пересекать черту, не создавать проблем и не предпринимать односторонних действий, которые могут усугубить ситуацию.

До этого представитель армии Индии сообщал, что один офицер и двое солдат погибли в столкновении с китайскими военными в районе Галван в восточном Ладакхе, произошедшим накануне вечером, в настоящий момент высокопоставленные военные чиновники двух стран проводят переговоры по урегулированию ситуации на границе.

Напомним, в начале минувшей недели СМИ сообщали, что Индия и Китай выводят войска из восточного Ладакха после месяца противостояния в регионе.

К обострению ситуации в пограничных районах союзной территории Ладакх привели столкновения в начале мая на одном из участков границы порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 военнослужащих с обеих сторон пострадали. Индийская космическая разведка утверждала, что в прошлом месяце Китай перебрасывал в приграничные районы Ладакха бронетехнику и наращивал численность военнослужащих. Индия направила в регион дополнительно четыре батальона.

Газета ВЗГЛЯД писала, что конфликт Индии и Китая несет для РФ большие риски.



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