Жену президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали с ковидной пневмонией

16.06.2020, 12:06, Новости дня

Супругу президента Украины Елену Зеленскую, у которой несколько дней назад был подтвержден Covid-19, госпитализировали в одну из больниц Киева с двусторонней пневмонией.

Как сообщает пресс-служба офиса украинского президента, жена Владимира Зеленского находится в изоляции под наблюдением врачей. В дотации кислорода она не нуждается, ее состояние оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось, что после обнаружения у Елены Зеленской коронавирусной инфекции президент Украины перешел на особый режим работы.

Как сообщают украинские СМИ, накануне Владимиру Зеленскому и его детям провели очередное ПЦР-тестирование, оно показало отрицательный результат.