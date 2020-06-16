 

Посол ФРГ в США: американские войска находятся в Германии не для защиты

16.06.2020, 12:06, Новости дня

Американские войска находятся в Германии не для защиты страны. Об этом заявил посол ФРГ в Соединенных Штатах Эмили Хабер.

"Американские войска не для защиты Германии. Они для защиты трансатлантической безопасности, а также для демонстрации американской мощи в Африке, в Азии", — подчеркнула она.

 

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии до 25 тысяч человек, напоминает РИА Новости. Он напомнил, что Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Между тем, по словам Трампа, Германия платит один процент, а получает два. "Они должны миллиарды, миллиарды долларов", — подчеркнул американский лидер. Также он возмутился тем, что "Германия платит РФ миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России".



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