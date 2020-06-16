Иммунный ответ после COVID-19 стабилен в течение двух месяцев — выводы ученых

16.06.2020, 12:05, Разное



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В ходе исследования, препринт которого опубликован на ресурсе medrxiv.org, ученые измерили уровень антител к коронавирусу и продолжительность иммунного ответа. Результаты показали, что иммунный ответ оставался стабильным в течение двух месяцев, пока длилось исследование, кроме того, у пациентов, которые перенесли тяжелую форму COVID-19, вероятность развития антител выше. Ученые предполагают, что более высокая вирусная нагрузка вызывает сильную воспалительную реакцию, которая стимулирует выработку большего количества антител.

Исследователи выяснили также, что от 2% до 8,5% переболевших пациентов вообще не имеют антител. Авторы считают, что это может быть связано с тем, что у некоторых пациентов иммунный ответ формируется через другие механизмы, например, через антигены или Т-клетки. Вероятно также, что легкое течение COVID-19 с минимальной вирусной нагрузкой может быть сосредоточено в клетках слизистой оболочки дыхательных путей, где вместо антител преобладает секреторная иммунная система.

Кроме того, в исследовании изучались иммунные реакции организма на вирус в зависимости от расы и этнической принадлежности. Так, представители черной и азиатской расы, а также этнические меньшинства имеют большее количество антител по сравнению с белыми пациентами, что, возможно, связано с тем, что они тяжелее переносят коронавирусную инфекцию. Люди из группы риска, например, пожилые или имеющие хронические заболевания, имеют более активный иммунный ответ на вирус.

Как сообщил MedPortal Григорий Ефимов, заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии, участвовавшей в разработке тест-системы для определения антител к SARS-CoV-2, наличие антител с высокой вероятностью указывает на иммунитет к вирусу. Будут ли антитела защищать от инфекции продолжительное время либо же приобретенный иммунитет позволит переносить заболевание в легкой форме, станет известно со временем.

«Исследования на обезьянах показали, что повторное заражение через короткий промежуток времени не происходит, клинических случаев повторного инфицирования тоже не описано. Сколько продлится иммунитет сейчас сказать невозможно, но есть информация, что люди, переболевшие SARS в 2003 году, приобретали иммунитет, и клетки иммунной памяти определялись тестированием в течение 11 лет», – рассказал Григорий Ефимов.

По данным частной медицинской сети «Инвитро», на сегодняшний день антитела выявлены у 15% россиян, сдавших тест. Всего протестировано более 250 тысяч пациентов, сообщается в пресс-релизе.