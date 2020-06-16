Адвокаты больше не хотят защищать Эмбер Херд в деле против Джонни Деппа

16.06.2020, 11:55, Разное

Если вы думали, что судебные разбирательства между бывшими супругами закончились, то спешим расстроить: все только начинается! Напомним, Эмбер Херд и Джонни Депп уже давно развелись, а встречаться в суде чуть ли не ежемесячно им приходится уже по делу о клевете, инициированном Деппом. Предмет споров, в том числе, – фотографии Херд с синяками на лице. Актер уверен, что снимки сфабрикованы. Если его адвокаты это докажут, то Эмбер грозит тюремный срок. И вот на днях актриса стала на шаг ближе к тому, чтобы этот кошмар стал реальностью: от защиты Эмбер отказались сразу четыре ее адвоката. Об этом пишет The Blast со ссылкой на судебные документы. Юристы заполнили ходатайство об отводе, заручившись согласием своего клиента. Причина – основания, лежащие за пределами дела.

Роберта Каплан, Джон Куинн, Джули Финк и Давид Брук – вот имена тех самых адвокатов, которые больше не желают выступать на стороне актрисы. Предполагается, что инициатором расторжения рабочих отношений с Херд стала Каплан, за которой ушли и остальные. Роберта – активистка движения Time’s Up, которая, соотнеся все имеющиеся показания против Херд, доказывающие, что это именно она была абьюзером в отношениях с Деппом, сочла неуместным далее защищать такую клиентку. Впрочем, это лишь версия таблоидов.

Представители же компании Kaplan Hecker & Fink LL утверждают, что к этому шагу их подтолкнули “странные и непредсказуемые обстоятельства современности”, а также “повышение цен на логистику в связи с пандемией”. Дело Херд теперь ведут другие адвокаты, имеющие лицензию в штате Вирджиния, где и проходят слушания.

Джонни Депп выходит из здания суда, Лондон, 26 февраля 2020 года

Напомним, конфликт между Джонни Деппом и Эмбер Херд начался после их развода в 2016 году, когда последняя обвинила актера в применении к ней физической силы и потребовала выдать временный охранный ордер, запрещающий Деппу приближаться к ней. Суд удовлетворил иск актрисы, а Джонни долго избегал встреч с Эмбер, после чего сам подал на нее в суд. За клевету, порочащую свое имя, он потребовал 50 миллионов долларов.

Судебное разбирательство в самом разгаре, а не так давно достоянием общественности стали аудиозаписи, из которых стало очевидным, что Эмбер сама не раз поднимала руку на Джонни. 23 марта началось финальное судебное разбирательство, которое должно было поставить точку в отношениях этой пары, но так и не смогло. Незадолго до него в поддержку актера также высказались его бывшая супруга Ванесса Паради, его коллеги Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.