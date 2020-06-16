Кети Топурия устроила сказочный праздник в честь дня рождения своей дочки Оливии

16.06.2020, 11:55, Разное

Вчера дочке Кети Топурии – Оливии – исполнилось 5 лет. По этому случаю певица устроила во дворе своего дома большой праздник в стиле мультфильма “Холодное сердце”, горячо любимого именинницей. На территории, где проходило торжество, расположился “ледяной” дворец и “ледяные” скульптуры, для гостей был организован фуршет и Candy Shop, а Оливия и ее маленькие друзья развлекались в компании аниматоров в костюмах сказочных героев.

День рождения Оливии Гейхман На празднике были замечены бойфренд Кети Лев Деньгов, ее подруги – Ольга Романова, Миранда Шелия, но экс-супруг певицы и отец Оливии Лев Гейхман в Instagram-отчеты не попал, хотя ранее регулярно появлялся в хрониках Кети с дня рождения дочери. По словам Топурии, с бывшим мужем ей удалось сохранить прекрасные отношения и они вместе стараются воспитать счастливого и умного ребенка.

Она очень развитый ребенок – говорю это не только потому, что это моя дочь. Оливия давно умеет читать, знакома с математикой. Правда, в будущем мечтает стать певицей. (Смеется.) Я же пока стараюсь ее от этого оградить, дать возможность попробовать себя в других сферах. Недавно, например, дочка изъявила желание пойти на фигурное катание и балет. Мы начали занятия, и Оливию очень хвалят. Она даже место учебы сама выбрала: сказала, что не хочет посещать обычный садик, лучше будет каждый день ходить в английскую школу, – рассказала Топурия в интервью HELLO!.

Оливия Гейхман Кети Топурия Лев Деньгов Дочь Кети Топурии и ее супруга Льва Гейхмана появилась на свет 15 июня 2015 года в Майами. Для Кети этот ребенок стал первым, а у Льва уже была дочь Соня от первого брака. Когда Оливии исполнилось 2 месяца, родители привезли ее в Россию. Топурия сразу же вернулась к репетициям в составе A’Studio, но от гастролей воздержалась, чтобы не расставаться надолго с новорожденной дочкой. Примечательно, что после появления Оливии на свет Кети захотелось развиваться не только в музыкальной, но и в fashion-индустрии, и вскоре Топурия представила свою первую коллекцию одежды под брендом KETIone. Музой Кети стала ее дочка, которую она позднее сняла в рекламной кампании своей детской линейки. Подробнее о стильных достижениях Кети и ее дочери можно узнать здесь.