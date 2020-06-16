Скандалы: Патриоты пошли в гору

16.06.2020, 11:54, Разное

В природоохранной зоне на горе Машук началось строительство центра патриотического воспитания

Строить на горе Машук нельзя. Все карты, все гидрологические изыскания, проведенные здесь, доказывают: это нарушит природную лабораторию нарзанов, единый артезианский бассейн лечебных источников местности. Причем устроен этот бассейн так, что копнешь Машук, может исчезнуть благодатная струя не обязательно в Пятигорске — но и в других всероссийских здравницах — Ессентуках, Железноводске, Кисловодске. Напоминание о том, что гору трогать нельзя, — десятки пересохших бюветов и некогда популярных, а теперь законсервированных ванн, появившихся после застроек (только в Пятигорске было 30 бюветов с минеральной водой, осталось 7). Что нельзя копать, понимали и археологи, хотя копать им очень хотелось, удивительные находки подтверждали — древние поселения здесь возникли на тысячу лет раньше египетских пирамид.

Пропажа охранного документа

Вообще-то, у Машука есть охранная грамота — «Территориальная комплексная схема охраны природы курортов Кавказских Минеральных Вод». Схема — итоговый документ, утвержденный в 1985 году, а предшествовали ей 16 томов инженерных изысканий с картами и рекомендациями. В них — бальнеологические заключения, разработанные десятками научно-исследовательских институтов и мастерских СССР о качестве и запасе природных ресурсов КМВ. По этим заключениям строить ничего на горе не разрешалось.

Но 16 томов изысканий и карт таинственным образом исчезли. Напрасно их разыскивали по всем архивам правозащитники, когда готовили судебный иск к правительству края. Председатель общественного экологического совета Кисловодска Павел Мартиросов видел их когда-то собственными глазами в кисловодском архиве, но, когда стал искать целенаправленно, к суду, ничего не нашел:

— В интернете удалось отыскать только трехсотое постановление за 1985 год, там цифры, а все карты по инженерным изысканиям — что можно, где можно и где нельзя строить, исчезли.

У юриста и правозащитника Георгия Легкобитова, впрочем, есть фотокопия одного из томов, для чего ему пришлось съездить в Москву, в Российский институт градостроительства и инвестиционного развития (Гипрогор). Там в свободном доступе находятся оригиналы этого исследования. Четвертый том как раз посвящен Машуку:

— Страницы 144 и 145 касаются Северного склона, где идет строительство… Там утверждается, что в этой зоне происходят процессы, влияющие на формирование состава источников, и она представляет собой большую ценность для климатолечения.

Вместо курортов — бетон

Все губернаторы Ставрополья отметились планомерным уничтожением курортов Кавказских Минеральных Вод. Машук пестрит коммерческими зданиями ресторанов, кафешек, галерей и даже незаконных бюветов, которые, как чумовые пятна, появлялись в разные годы, — стройки начинались без положительных заключений государственных экологических экспертиз, с нарушением всех существующих кодексов — Градостроительного, Природоохранного, Лесного. Вырубались сотни тысяч деревьев, исчезали парки, скверы, санитарно защитные зоны, земля продавалась, сдавалась в аренду, выводилась из природно-заповедного фонда, ей меняли статус — с лесной на садово-огородническую, на пригодную для возведения якобы санаторно-курортных объектов, которые, будучи построенными, оказывались жилыми коттеджами.

Кадастровая палата закрепляла, Росприроднадзор молчал, прокуратура не находила нарушений.

Так появился на склоне Машука коттеджный поселок «Лесная гармония». Или самострой — база отдыха «Затерянный рай», который впоследствии узаконили, исключив землю из особо охраняемой природной территории краевого значения.

И следственные, и надзорные органы прекрасно знают, кому принадлежали фирмы-однодневки, приобретающие участки в охранной зоне, кто из местной, краевой и федеральной власти является выгодополучателем Машука.

Но при нынешнем губернаторе Владимире Владимирове истязание природы приобрело катастрофический размах. Будучи в ранге и. о., он упразднил рабочую группу по проведению комплексной экспертизы объектов, расположенных в первой и второй зонах охраны КМВ, которая еще как-то противодействовала начавшейся экологической катастрофе. При губернаторе стали менять название памятников природы, и в описании Машука исчезли все его ценные и охраняемые факторы. Манипуляции с ООПТ продолжались до 2018 года. Владимиров даже со своим наместником, главой города Минводы Сергеем Перцевым через суд хотел из заказника Бештаугорского забрать земли, не получилось.

Тогда постановлениями губернатора заповедные земли просто стали исключать из охраны.

Это вызвало резкий подъем протестной активности. Но только общественность в конце прошлого года сорвала планы строительства завода по производству нитроцеллюлозы в Лермонтове (центр КМВ!), и компания «Химинвест» отозвала свой проект, как подоспел другой, — модернизация Поляны песен на Машуке. Поляна — любимое место горожан и туристов, природная зрительная площадка под уклоном в 40 градусов, позволяющая любоваться и панорамой города, и горным массивом Бештау, и тем, что происходит на их фоне, на легкой дощатой сцене. Строго говоря, на Машуке по Проекту зон санитарной охраны (ЗСО) и Территориальной комплексной схемы охраны природы (ТерКСОП) не допускается массовое скопление людей, тем более Поляна находится в первой зоне охраны минеральных вод. Но вот решили на этом месте возвести огромный амфитеатр, комфортные сиденья с VIP-зоной, стационарные туалеты, парковку, лифты для инвалидов, стадион.

Опять митинги, петиции, слушания.

И власть пошла другим путем.

27 января 2020 года председатель краевого правительства, он же губернатор, он же главный здесь единоросс принял постановление «О внесении изменения в границу памятника природы краевого значения «Гора Машук» и пересмотра границ памятников природы региона КМВ и охранных зон». По документу площадь горы Машук сократилась почти на 70 гектаров, горы Бештау — на 68, горы Змейки — на 25,5 гектара. Не возражали против этого две блондинки — депутаты Госдумы от Ставропольского края Ольга Казакова и Ольга Тимофеева (последняя — член профильного комитета ГД по экологии и окружающей среде).

Все, можно строить!

Одна помеха все же возникла — недавно назначенный прокурор Ставропольского края Александр Лоренц внес протест на Постановление правительства региона «О внесения изменения в границы памятника природы». Но губернатор протест прокурора отклонил без объяснения причин.

По закону о прокуратуре глава региона обязан был рассмотреть этот протест в течение десяти дней с момента его внесения. Но Владимиров рассматривал протест больше месяца, и в это время споро начались строительные работы — на тех участках, которые он и вывел из территории памятника природы.

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Начали копать в карантин, когда даже прогулки на Машуке были запрещены, не то что протестные акции. Копали глубоко, экскаваторами, вгрызаясь на глубину 5 метров, дробя драгоценный камень-травертин, добыча которого запрещена.

Люди ответили коллективным юридическим сопротивлением. Сначала 130 жителей Минеральных Вод подали иск о признании постановления правительства не соответствующим вышестоящим нормативно-правовым актам. А когда в суде выяснилось, что постановление опирается на краевой закон об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), 408 административных истцов подали коллективный иск уже к Думе края.

Но заказчик стройки (региональное министерство строительства и архитектуры, возглавляемое Валерием Савченко) считает, что на горе, склоны которой были отнесены к первой и второй горно-санитарным зонам, строить можно, и для этого не нужны экологическая и санитарно-эпидемиологическая экспертизы. У него свой охранный документ — вышеупомянутое постановление правительства края о выводе части курортных земель из ООПТ. И плевать на статью 76 Конституции: в случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует именно федеральный закон!

Но, даже если вдруг стройку остановят, Машуку уже нанесена смертельная рана. Экологи говорят об экологической катастрофе.

Последнее прибежище подлецов

Последнее прибежище называется «Круглогодичный многофункциональный патриотический молодежный центр «Машук»». Комплекс стоимостью почти 1,35 миллиарда рублей должен стать одним из трех самых крупных патриотических центров в стране.

И до этого каждое лето молодежный лагерь разбивал палатки на Машуке, приезжие знаменитости — высокие чиновники, артисты, спортсмены — учили форумчан со всего Северного Кавказа родину любить — разумеется, в рамках государственной молодежной политики. Гранты здесь раздавались покрупнее, чем даже на Селигере. Заглядывали в эти места и президенты — Медведев и Путин. Последний недавно — в 2018 году.

Именно он, по словам губернатора, благословил создание центра с круглогодичной патриотической учебой:

«Это не мое достижение, а решение президента, которое он вынес, когда побывал на Машуке».

Народ губернатору не верит.

В нацпроекте «Образование» стройка центра называется «реконструкцией», «модернизацией», а это можно расценивать только как ложь. На самом деле на месте пионерлагеря, построенного в советское время исключительно на поверхности, без заглубления (чтобы не нарушить ни один слой горно-санитарной охранной зоны), будут возведены несколько корпусов. Главный, трехэтажный, сможет вместить до 600 человек. Здесь предусмотрены кабинеты для групповых занятий, трансформируемый зал, галерея, библиотека-медиатека, читальный зал, коворкинг-зоны, помещение для индивидуальных занятий и кабинет программирования. В проекте еще столовая на 300 мест, универсальный спортзал, крытый стадион, бассейн с саунами, дома с комфортабельными номерами, с террасами и банкетными залами.

Вряд ли потом расскажут в этих корпусах, что именно молодые люди, ежегодно съезжающиеся сюда на патриотическую учебу, стали главным аргументом для отмены статуса особо охраняемых зон. Цитирую удивительный документ, созданный в ООО «Кадастровый центр». У него длинное название «Материалы комплексного экологического обследования и оценки современного состояния памятника природы краевого значения «гора Машук», в том числе обосновывающие необходимость корректировки его границы».

ИЗ «МАТЕРИАЛОВ КОМПЛЕКСНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ…»

«Также предлагается исключить из границы памятника природы территорию так называемой Комсомольской поляны, — говорится в документе. — Ежегодно на этой территории проводится Северо-Кавказский молодежный форум «Машук», который является крупнейшим молодежным форумом юга России. <…>

В связи с этим территория Комсомольской поляны испытывает значительную рекреационную нагрузку.

Учитывая образовательную, патриотическую, способствующую формированию межнационального общения направленность форума, его культурную и педагогическую значимость, считаем целесообразным снять с рассматриваемой территории ограничения, связанные с необходимостью соблюдения режима особой охраны памятника природы».

Как ловко естественнонаучные исследования переплетены с идеологией! А смысл прост:

раз патриоты вытоптали землю охранной зоны, снимем охрану, а на этом месте построим для рекрутов государственного патриотизма нечто грандиозное во славу России.

Во имя воды

КМВ, как и весь Ставропольский край, считается территорией низкой протестной активности. Причин много: высокая безработица, разношерстный национальный состав, предполагающий клановое уважение к любой власти, независимых СМИ почти нет, а те, что есть, дышат на ладан, журналистское сообщество прикормлено, на «иностранного наймита» всегда найдется человек пять патриотов с нагайками.

Машук для курортного региона — «наше все». На нем держится экономика, туризм, курортная медицина всего региона КМВ. Курорт, живущий за счет привлекательности лечения, «без воды» лопнет как мыльный пузырь.

В борьбе за Машук уже есть свои герои. Например, юрист Георгий Легкобитов, представляющий интересы населения в суде против правительства и Думы Ставропольского края. Такие большие коллективные иски народа к власти поданы в России впервые.

Среди героев — экологическое сообщество «Солнечный патруль», группы «Хватит пилить Машук!» и «Машук уничтожают!». У всех свои блоги, ютуб-каналы, они требуют экстренной остановки строительства и проведения федеральной экспертизы с привлечением ученых, созыва комиссии по экологическому состоянию курорта.

— Уверен, что стройка идет в первой горно-санитарной зоне. Исхожу из критериев, по которым когда-то и определялась эта зона, — классический геологический разрез со всеми видами пород, из которых состоит Машук. Официальные представители застройщика и Минстроя заявляют, что все работы ведутся с учетом экологических норм и никак не могут навредить формированию минеральных вод и общему экологическому балансу горы. Мол, на этом участке нет минеральной воды, что доказывает полное отсутствие травертина (известкового отложения углекислых источников).

Но я, побывав на месте стройки, через несколько минут нашел травертин, и в немалых количествах. Нашел и гидротермальную породу кварц. Обнаружил и ручейки воды на стенах котлованов. Все это доказывает, что минеральная вода под ногами.

Вся эта история с зонами очень похожа на подтасовку, и она должна решаться на федеральном уровне.

— Если рассматривать ситуацию с юридической точки зрения, то в проекте центра не учтено ни одно природоохранное требование, ни один охранный, технический, методический и научный документ по КМВ. Нам твердят о том, что есть экологическая экспертиза. Но регион-то с зонами санитарной и горно-санитарной охраны, нужна еще и санитарно-эпидемиологическая экспертиза, а ее нет, как нет и экологической! В проекте не учтены зоны охраны, нет карты водоносных и безводных горизонтов Машука. Что, архитектор не знал об этой карте? Знал! Это умысел — нарушить и федеральный закон, и Устав края, который не допускает использовать земли в ущерб населению.

Какие критерии учитывались при выборе места строительства? Почему заявки, в которых предлагалось строить центр в пустом поле и потом обустраивать прилегающую территорию, проиграли в конкурсе, а эта — уничтожающая природно-заповедный фонд, нарушающая указ Путина (экологическая безопасность России является составной частью национальной безопасности) ,— выиграла конкурс?

Ольга Васильева