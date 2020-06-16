 

Друг Ефремова рассказал, почему Михалков назвал актера «звездным скотом»

16.06.2020, 11:53, Разное

Знакомый российского актера Михаила Ефремов объяснил, почему после смертельного ДТП Никита Михалков назвал его «звездным скотом». По словам продюсера, который предпочел сохранить анонимность, актер и раньше доставлял неприятности Михалкову из-за пристрастия к алкоголю.
Михаил Ефремов начал выпивать, будучи юношей. Даже его отцу, Олегу Ефремову, приходилось искать сына по всей Москве. Карьера актера ситуацию не выправила. Более того, из-за запоев он мог нарушить график съемок, что произошло на площадке фильма «12», режиссером которого являлся Никита Михалков.

Актер тогда пропал на три дня, а когда вернулся, то столкнулся с возмущенным Никитой Михалковым, который отчитал Михаила Ефремова за то, что тот заставляет ждать всю съемочную группу. Артист тогда не обратил внимания на замечание, а режиссера и вовсе обматерил. После смертельного ДТП Никита Михалков заявил, что считает ситуацию ужасной и трагичной, а Михаила Ефремова он назвал «звездным скотом», для которого подобный финал был закономерным.



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