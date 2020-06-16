Парад Победы отменили в Симферополе из-за ситуации с коронавирусом

16.06.2020, 11:53, Новости дня

В Симферополе из-за коронавируса отменили торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, намеченные на 24 июня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«В целях обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, в соответствии с указом президента Российской Федерации <…> и по согласованию с федеральными органами государственной власти мной принято важное решение о том, что 24 июня парад Победы состоится только в городе-герое Керчи», – написал Аксенов во «ВКонтакте».

По его словам, в период курортного сезона важно не допустить распространения коронавируса и выхода ситуации из-под контроля.

«Решение продиктовано особыми условиями, в которых мы оказались последние несколько месяцев. <…> Уверен, что по накалу эмоций парад Победы в Керчи ничем не уступит праздникам прошлых лет, ведь это то, что в нашем сердце и никак не зависит от внешних обстоятельств», – добавил глава Крыма.

Также он подчеркнул, что прямая трансляция будет вестись на различных информационных площадках, в том числе на страницах главы региона в соцсетях.

«В следующем году парад Победы обязательно состоится в городе Симферополе», – написал Аксенов.

Парад в Симферополе должен был состоятся 24 июня. В нем ожидалось участие более 70 единиц вооружения и техники, в том числе танков Т-72Б3, систем залпового огня «Град», самоходных противотанковых ракетных комплексов «Хризантема».

До этого сообщалось, что из-за коронавируса от шествий отказались 14 городов: Иркутск, Курск, Пермь, Белгород, Саранск, Ярославль, Якутск, Пенза, Вологда, Челябинск, Псков, Орел, Петропавловск-Камчатский и Нижний Тагил.

Ранее пресс-секретарь президента Владимира Путина заявил, что в Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в некоторых регионах России.