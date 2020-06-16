 

Катерина Ковальчук из сериала “Крепостная” разочаровалась в любви: Видимо, надули

16.06.2020, 11:50, Разное

Актриса все чаще вспоминает себя ребенком.
В юные годы Катерина верила в настоящую любовь, как в сказках о принцах и
принцессах. Ковальчук всегда думала, что выражения “и в горе, и в радости” и “пока
смерть не разлучит нас” существуют не для красного словца.

Сегодня, по словам Ковальчук, любовь заменяют “отношения”, напоминающие торгово-рыночные.
Люди не хотят вместе проживать горе и радость. Влюбленные являются парой только до тех пор,
пока это удобно. Семью, в свою очередь, заменяют понятием “свободные отношения”.
Катерина полагает, что в детстве была обманута.

Ковальчук задается вопросом: а настоящая любовь существует
в реальности? Возможно, по словам актрисы, то самое чувство, о котором так
много говорят, – всего лишь детские иллюзии.

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Публикация от Katerina Kovalchyk (@katerinakovalchyk) 15 Июн 2020 в 8:40 PDT

Звезда сериала “Крепостная” вспоминает слова родителей о
том, что жизнь – “непростая штука”. Ковальчук мечтает когда-нибудь услышать реальную
историю влюбленных, которые жили долго и счастливо. “Но… увы и ах… Видимо, надули”, – с горечью резюмировала Катерина.



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