Названа вероятность войны Северной и Южной Кореи

16.06.2020, 11:50, Разное

На фоне очередного обострения двусторонних отношений КНДР и Южной Кореи вероятность начала полномасштабной войны между двумя этими странами оценил руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин. По его словам, ждать полноценного масштабного противостояния не стоит.

И для Пхеньяна, и для Сеула война будет стоит слишком дорого, поэтому политики вряд ли решатся на такой шаг. “А вот пострелять друг в друга могут”, – цитирует URA.Ru эксперта. Он добавил, что локальные столкновения могут произойти не только на суше, но и в море.