Московским работодателям предложили изменить время начала рабочего дня

16.06.2020, 11:48, Новости дня

Власти Москвы предлагают работодателям изменить режим работы сотрудников так, чтобы часть из них начинали рабочий день с 06.00-07.00. Такое решение благоприятно повлияет на обеспечение социальной дистанции в общественном транспорте, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Если работодатели изменят режим работы сотрудников (конечно, только для тех, кому это будет удобно), так, чтобы часть из них начинали рабочий день в более широком интервале времени – с 6-7 утра, как на многих предприятиях Германии и Канады, и до полудня вместо привычных 8-10 утра, то нагрузка на транспортную инфраструктуру заметно снизится, возможности социального дистанцирования на городском транспорте существенно увеличатся», – написал Ликсутов в своей колонке на едином транспортном портале.

Он также сообщил, что в качестве эксперимента в сентябре стоимость проезда вне утреннего часа пик планируют снизить на одной из линий столичного метро, чтобы перераспределить поток пассажиров.

«Мы согласовали с мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным проведение пилота по снижению стоимости проезда на одной линии метро во внепиковый период утром, если результат позволит перераспределить нагрузку – подумаем о распространении этой практики на ряд других сильно загруженных перегонов. Пока готовим технические детали – рассчитываем на запуск пилота в сентябре», – написал Ликсутов.

Он также рассказал, как, вероятнее всего, будет складываться транспортная ситуация в мегаполисе после полного снятия режима самоизоляции. По мнению Ликсутова, есть два основных сценария: выбор в пользу личного автомобиля или в пользу перемещений пешком, на велосипедах и городском транспорте.

«Вдумайтесь, если только 10% пассажиров, которые до пандемии пользовались общественным транспортом, пересядут на личные автомобили, заторы достигнут пиковых для Москвы значений, и каждый автомобилист потеряет дополнительно до пяти дней в год, просто простаивая в машине без движения на дороге», – пишет он.

Ликсутов также отметил, что если многие горожане сделают выбор в пользу перемещений пешком и на велосипедах, то концентрация вредных взвешенных веществ уменьшится на 10-15% относительно уровня 2019 года. При этом время, потраченное в заторах, может сократиться на треть, вероятность попадания в ДТП – на 15-20%, а «количество физически активных людей при этом вырастет на 300-600 тыс. человек».

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российская столица готова к новому этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса: с 16 июня открываются летние веранды кафе и ресторанов.