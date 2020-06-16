Рада запретила начислять штрафы по кредитам в период карантина

16.06.2020, 11:42, Новости дня

На заседании 16 июня Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №3297 о внесении изменений в Хозяйственный кодекс относительно недопущения начисления штрафных санкций по кредитам в период действия карантина, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“За” проголосовали 344 депутата при минимально необходимых 226. Законопроект приняли без обсуждения.

В документе сказано, что если заемщик в период действия объявленного из-за коронавируса карантина или в течение 30 дней после его отмены просрочил плату по кредиту, то он освобождается от обязанности уплатить неустойку, штраф, пеню за такую просрочку.

Авторы законопроекта считают, что его принятие позволит замедлить экономический спад в Украине, уберечь предприятия от банкротства, сохранить рабочие места, а также будет способствовать наполнению государственного и местных бюджетов, ускорению восстановления экономики после карантина.

В то же время Главное научно-экспертное управление аппарата Верховной Рады (.docx) высказало к законопроекту замечания. Законодатели не учли, что во время карантина часть заемщиков продолжает свою деятельность в обычном режиме, у них есть возможность для добросовестного выполнения обязательств по кредитным договорам, отметили эксперты.

“По нашему мнению, освобождение всех заемщиков независимо от условий их деятельности от ответственности за невыполнение обязательств по договорам кредита (займа) может привести к существенным и неоправданным убыткам кредиторов (заимодавцев), что также будет иметь негативный эффект для экономики”, – сказано в выводе Главного научно-экспертного управления.

В первом чтении Рада поддержала этот законопроект 13 мая.

Карантин в Украине ввели 12 марта из-за распространения коронавирусной инфекции. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.