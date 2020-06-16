Северокорейские военные взорвали межкорейский офис связи в Кэсоне

16.06.2020, 11:42, Новости дня

Сегодня на Корейском полуострове в приграничном городе Кэсон произошел взрыв. Южнокорейское агентство Yonhap пишет, что из КНДР был произведен подрыв межкорейского отделения связи.

В сообщении говорится, что таким образом напряженность на Корейском полуострове резко возросла.

В южнокорейском министерстве объединения подтвердили, что военные КНДР взорвали промышленный комплекс, где располагается совместный офис связи Сеула и Пхеньяна. Заявление ведомство приводит американский сайт NK News, которые отслеживает новости из Северной Кореи.

Эта новость появилась на фоне эскалации отношений между двумя странами.

Накануне северокорейские военные объявили, что вскоре начнут продвижение войск в ранее демилитаризованные районы.

9 июня КНДР заявила о разрыве связей с Южной Кореей. Поводом для решения официального Пхеньяна разорвать все связи с Сеулом послужила отправка южнокорейскими активистами в Северную Корею агитационных листовок.

Южную Корею ждет возмездие за распространение листовок, оскорбляющих достоинство лидера КНДР Ким Чен Ына, заявила его сестра Ким Е Чжон, входящая в руководство ЦК Трудовой партии Кореи. Она пригрозила Южной Корее применением армии.

В ответ власти Южной Кореи призвали КНДР к разрядке.

Формально Северная и Южная Корея до сих пор находятся в состоянии войны – после событий 1950–1953 годов страны так и не подписали мирное соглашение.

С 2018 года отношения между двумя Кореями несколько улучшились. По итогам переговоров в Пхеньяне в сентябре 2018 года главы Южной и Северной Кореи Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подписали соглашение, предполагавшее снижение напряженности на полуострове.