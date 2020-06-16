Личное: Не болей, дорогая!

16.06.2020, 11:40, Разное

Вы в курсе, что венерическими заболеваниями болеют не те, кто гуляет направо-налево, а приличные жёны-домохозяйки?

Как так получается? Да легко, профессионалки используют презерватив, как средство защиты, а их клиенты с жёнами — нет.



Фото: Соцсети

В результате всего одна дрянь заражает кучу клиентов, а те, в свою очередь, жён, с которыми тоже спят без презерватива.

К чему это я?

Да к посту о масках, которые нужно носить. Как и презерватив, маска не даёт стопроцентной гарантии остаться здоровыми после контакта, но значительно снижает риски.

Сниженный на 80% риск инфицирования — это уже очень много. А если представить, что в маске будешь не только ты, но и окружающие, то риск становится ещё меньше.

Конечно, лучше иметь процент защиты побольше. На днях я писала пост про знакомых ребят-производителей тканевых масок. В ответ на него ко мне пришли ребята, которые возят в Россию специальные профессиональные медицинские многоразовые респираторы.

Респираторы прямо вот анти-ковидные. В них риск заболеть почти вообще сведёт к нолю.

Хочу рассказать, чем респиратор отличается от маски. А также чем строительный респиратор отличается от медицинского. И почему лучше носить именно медицинские респираторы.

Все это на примере многоразовых медицинских респираторов RED ZONE.

Каждый новый день статистика заболевших не радует. И вы, как и я, наверное понимаете, что это — всего лишь статистика. Реальных больных, я уверена, значительно больше, но обычные маски нацелены, в основном, на то чтобы больной человек не заражал окружающих. Ну, и чтобы лишний раз не касался слизистых оболочек руками, на которых может быть вирус.

Максимальная защита — специальный медицинский многоразовый респиратор с двойной системой фильтрации. Вот такой вот — RED ZONE.

ВОЗ сообщает, что маску должен носить больной человек, а не здоровый. Это относится ко ВСЕМ видам обычных масок: маски всего лишь сокращают распространение вируса от больного человека во внешнюю среду.

На маске постоянно скапливаются вирусы и бактерии, поэтому повторно их использовать крайне не рекомендуется. Трогать руками их тоже не стОит.

Маски прилегают неплотно. Чем плотнее маска, тем большее количество воздуха будет проходить у неё с боков.

Строительный респиратор тоже не выход — он не фильтрует выдыхаемый воздух. Если вы — скрытый носитель, то можете заразить окружающих. Строительный респиратор фильтрует только вдыхаемый воздух. Он может остановить вирус, но это устройство одноразовое (менять надо раз в день), неудобное и дорогое.

Максимальную защиту себя и окружающих можно лишь используя специальный медицинский респиратор нового поколения RED ZONE.

RED ZONE разработаны в Китае специально для врачей инфекционных отделений. В этих респираторах можно БЕЗОПАСНО ходить даже в «красную зону», то есть часами напролет напрямую контактировать с зараженными людьми без риска для своего здоровья.

Разработкой и изготовлением RED ZONE занимается один из крупнейших в Китае производителей масок, респираторов и прочих средств защиты для китайских эпидемиологических центров. Его продукция помогла остановить кризисную ситуацию в Ухани и других горячих точках эпидемии в КНР.

Степень бактериологической («инфекционной») фильтрации RED ZONE — 99,5%.

В фильтре RED ZONE есть специальные слои, которые препятствуют проникновению бактерий и вирусов. Первый слой — антибактериальный нетканый материал. Он отвечает за стерилизацию, ингибирование роста бактерий и задержку крупных частиц.

После него идёт электростатический хлопок, который адсорбирует самые мелкие частицы и увеличивает пылеудерживающую способность фильтра.

После хлопка установлен N95 HEPA фильтр, задерживающий до 95% мельчайших частиц размером до 0,3 микрометра. А в конце снова идет антибактериальный нетканый материал.

Штатных фильтров хватит на 35-50 дней. В комплекте с респиратором 5 сменных фильтров. Один фильтр можно использовать 2-3 дня при непосредственном контакте с зараженными и 7-10 дней при обычном использовании на улице.

RED ZONE на 100% герметичный — плотно прилегает к лицу, вы дышите только через фильтр: и вдох, и выдох идёт только через него.

Лёгкий, мягкий, не вызывает аллергии и раздражения кожи даже при длительном ношении. Материал маски и лямок — пищевой силикон (такой же как в детских сосках-пустышках).

RED ZONE даже можно прокипятить для полной стерилизации, как обычную соску. 2-3 минуты в кипящей воде и возбудители вирусов погибают. Если времени на кипячение нет, можно тщательно обработать маску спиртовым антисептиком и промыть. Силикон от этого не испортится.

RED ZONE — единственное средство защиты от COVID-19, которое реально эффективно против коронавируса (как от заражения, так и от распространения). При этом многоразовое и экономичное!

В Россию RED ZONE поставляет крупная отечественная фармацевтическая компания. Она официально снабжает медикаментами и лекарствами большинство крупных эпидемиологических центров, в т.ч. больницу в Коммунарке в Москве и Боткинскую больницу в Санкт-Петербурге. То есть профессионально специализируется именно на средствах борьбы с COVID-19!

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