 

Страны Африки призвали ООН расследовать расизм в США

16.06.2020, 11:30, Новости дня

Африканские страны призывают ООН провести расследование в связи с «системным расизмом» и «жестокостью полиции» в Соединенных Штатах и других странах для защиты прав лиц африканского происхождения.

В проекте резолюции, оказавшемся в распоряжении Reuters, выражена тревога в связи с «недавними случаями жестокого обращения полиции с мирными демонстрантами, защищающими права африканцев и лиц африканского происхождения». Представители стран Африки призывают рассмотреть этот вопрос на экстренном совещании Совета ООН по правам человека в среду, 17 июня.

Текст резолюции, который может быть изменен после переговоров в Совете ООН, призывает к созданию «независимой международной комиссии … для расследования фактов и обстоятельств, связанных с системным расизмом, предполагаемыми нарушениями международного права, прав человека и злоупотреблениями в отношении африканцев и лиц африканского происхождения в Соединенных Штатах Америки и других странах».

Комиссия должна изучить реакцию федеральных и региональных властей на мирные протесты, «включая предполагаемое применение чрезмерной силы в отношении протестующих, случайных прохожих и журналистов». В резолюции США и другим странам предлагается оказать помощь в расследовании, о результатах которого будет сообщено в течение года.

Ранее в Совете ООН по правам человека были созданы комиссии по расследованию и установлению фактов нарушений прав человека в горячих точках, в том числе в Сирии, Бурунди, Мьянме, Южном Судане, Венесуэле и Йемене.

Напомним, погромы и протесты, начавшись в США после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда, охватили другие страны. В частности, во Франции беспорядки произошли в Париже и Марселе. Также на Западе зазвучали призывы по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или делал расистские заявления.



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