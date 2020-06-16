 

Адвокат Добровинский: У Ефремова есть все шансы получить 5-6 лет условно

16.06.2020, 11:30, Новости дня

Адвокат семьи погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский раскрыл подробности судебного дела против актера.

Добровинский сообщил каналу «Дождь», что никаких попыток Ефремова или его представителей связаться с семьей погибшего Сергея Захарова не было, несмотря на слова адвоката артиста.

«На сегодняшний день все разговоры о компенсации отвергнуты. Потому что гуляют какие-то фантасмагорические, бредовые цифры в сто миллионов, этого не будет никогда. Представители семьи, с которыми я общаюсь, сказали что это просто унизительно слышать. Также их оскорбили слова о том, что они получают деньги с телевидения», – отметил он.

Добровинский раскрыл подробности договора семьи погибшего с телеканалом «Россия». По его словам, никаких финансовых обязательств со стороны канала в нем не было. 

«Семья отвергает все абсолютно мысли по поводу каких-то денежных компенсаций», – отметил он.

Также адвокат подчеркнул, что знает, как именно можно было бы защищать Ефремова. «Есть все шансы, что Михаил получит 5-6 лет условно в результате суда», – отметил он.

Кроме того, адвокат заявил, что не брал денег с семьи погибшего за свои услуги.

Напомним, 8 июня вечером Ефремов в нетрезвом виде сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada. Водителя фургона госпитализировали, однако он умер в больнице. Было возбуждено дело.

Добровинский говорил, что родственники погибшего в ДТП в вопросе о сроке тюремного заключения для Ефремова согласятся с просьбой прокурора, и объяснил, почему близкие Захарова отказываются от материальной помощи актера.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05 / Певица Валерия пожаловалась на «дебильную аудиторию»

14.05 / Шейх Мансур и холдинг CFG хотят купить футбольный клуб в России

28.05 / Минздрав Подмосковья не исключил второй волны COVID-19 в сентябре

11.06 / Вакарчук уходит из Верховной рады

15.05 / Против обвиняемого в насилии над дочерью отца в Ленобласти возбудили новое дело

29.04 / “Будет корректировка программы сотрудничества”. СМИ сообщили, что МВФ предупредил ОПУ о недопустимости изменения законодательства о НАБУ

18.05 / Эмине Джапарова будет назначена первым замглавы МИД Украины – Зеленский

20.05 / Застрявших из-за COVID-19 на Средиземном море россиян доставит в Москву Герой России

17.05 / Эксперт: Путин восстановил справедливость в отношении врачей

22.05 / Главврач Филатовской больницы: число госпитализаций пациентов с COVID пошло на снижение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]om

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска