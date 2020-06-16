В России за последние сутки зафиксировали 8 248 новых случаев коронавируса и 193 смерти

16.06.2020, 11:25, Новости дня

По данным на 16 июня, за последние сутки в России подтверждены 8 248 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Общее число выявленных случаев заражения в стране достигло 545 458.

За сутки от осложнений, связанных с коронавирусом, умерли 193 человека. За весь период в стране от COVID-19 скончались 7 248 человек.

Больше всего новых случаев в Москве – 1416, в Московской области – 694, Иркутской области – 319, в Санкт-Петербурге – 234.

За прошедшие сутки медики выписали 9 767 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 294 306.

Россия остается на третьем мире по числу инфицированных коронавирусом. На первом месте США – 2 113 901 заболевших (116 127 погибших), на втором месте Бразилия – 888 271 (43 959).

Всего в мире, по официальным данным, с начала пандемии COVID-19 заболел 8 034 461 человек, рост за сутки составил 121 480, излечились более 3,8 млн человек. Число умерших от связанных с коронавирусом заболеваний достигло 436 899 человек, увеличившись за сутки на 3 505.

Новая волна коронавируса наблюдается в Китае. За истекшие сутки в стране выявили 46 новых случаев заражения, из них 40 больных в активной форме и шесть бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.