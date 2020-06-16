Жену Владимира Зеленского госпитализировали с коронавирусом

16.06.2020, 11:25, Новости дня

Супругу президента Украины Владимира Зеленского Елену поместили в одну из больниц Киева, сообщает пресс-служба офиса президента.

У Зеленской диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. В сообщении также уточняется, что очередные ПЦР-тесты на COVID-19 президента и детей, проведенные 15 июня, показали отрицательный результат.

Елена Зеленская сообщила о положительном результате теста на коронавирус 12 июня. Супругу президента Украины поместили на амбулаторное лечение, изолировав от членов семьи. Также отмечалось, что президент Украины в связи с этим переходит на особый режим работы.

“Где и когда могло случиться заражение – пока неизвестно, проводится эпидемиологическое расследование. Все контактные лица сразу проинформировали о потенциальной опасности заражения”, – отмечали тогда в офисе президента.

Владимир Зеленский ранее заявил, что хотел бы заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере продемонстрировать людям, “что это страшно”.

“Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: “Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально”. Чтобы люди понимали: это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу”, – добавил он, отметив, что от такой идеи они потом отказались, так как это уже “перебор” и его не простила бы семья.

На территории Украины без учета аннексированных Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий Донбасса, выявили 32 476 случаев коронавирусной инфекции. 14 528 человек выздоровели, 912 – умерли. Утром 13 июня в Украине зафиксировали антирекорд – 753 новых больных COVID-19.