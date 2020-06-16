Ученые объяснили причину лучшей переносимости коронавируса детьми

16.06.2020, 11:17, Разное

Британские исследователи установили, почему организм детей лучше справляется с коронавирусом нового типа. Сотрудники Оксфордского университета провели исследование, результаты которого показали, что иммунитет ребенка постоянно сражается с разными вирусами, поэтому ему проще побороть инфекционное заболевание.

По словам профессора Джона Белла, в юном возрасте человек очень часто болеет, из-за чего организм «привыкает» справляться с различными болезнями. При этом нет разницы в том, кто ее спровоцировал: вирусы или бактерии. В любом случае у них T-клетки имеют лучшую подготовку для борьбы с коронавирусом.

Взрослые в свою очередь могут болеть очень редко. У людей, которые не простывали в течение нескольких лет, иммунитет может не справиться с новым штаммом вируса, из-за чего возникает высокая вероятность развития осложнений. То же самое касается коронавируса. В среднем взрослый человек в год болеет не чаще четырех раз, дети могут заболевать до 12 раз в течение аналогичного промежутка времени.