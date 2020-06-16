 

Автоновости: DS (Citroen) представил гибридную новинку 7 Crossback E-TENSE 225

16.06.2020, 11:16, Новости дня

Известный бренд DS Automobiles официально представил публике новую гибридную модификацию 7 Crossback E-TENSE 225.

Вместе с тем достоинством транспортного средства следует обозначить высокий уровень экономичности, так как расход топлива составляет до 1,6 литра на 100 километров пути. Мощность гибридной установки достигает 290 л.с., тогда как автомобиль получил автоматическую трансмиссию. Также следует отметить, что модель имеет передний привод и выдает предельную скорость 135 км в час.

Разработчики уделили особое внимание вопросам безопасности, применили передовые системы, а также увеличив число инновационных функций. Эксперты уверены, что новинка окажется достаточно востребованной на мировом рынке.



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