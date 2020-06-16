Автоновости: Электрический кроссовер Volkswagen ID.4 замаскировали под Kia

16.06.2020, 11:07, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen в настоящее время проводит тестовые испытания электрокроссовера Volkswagen ID.4.

Автомобиль рассмотрели фотошпионы на немецких дорогах. Особенностью обнаруженного прототипа является то, что здесь применили кузов от модели Kia для максимального сокрытия оригинального внешнего вида кроссовера. В свою очередь, головная оптика и задние фонари радикально отличаются от предшественника из-за встроенной хромированной полосы. Кроме того, эксперты прогнозируют применение электроустановки на 200 л.с. мощности.

Новинка сможет похвастаться задним приводом и несколькими силовыми агрегатами. Инсайдеры сообщили, что суммарная мощность обеих агрегатов достигнет 300 л.с., тогда как в дальнейшем может появиться и еще более продвинутая модификация автомобиля.