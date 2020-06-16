Трамп подтвердил планы частичного вывода войск из Германии

16.06.2020, 11:10, Новости дня

Президент Дональд Трамп планирует вывести из Германии около половины американских войск, которые дислоцируются в этой стране, несмотря на опасения, что этот шаг снизит американское влияние во всей Европе.

Утверждая, что Берлин делает недостаточные финансовые взносы в альянс НАТО, Трамп заявил, что американский военный контингент в Германии сократится до 25 тысяч человек.

По оценкам президента, в настоящее время в Германии находятся около 52 тысяч американского военного персонала, но это число, возможно, включает гражданских служащих министерства обороны.

«Германия не выполняет свои обязательства, не выполняет их на протяжении многих лет, – заявил Трамп журналистам в Белом доме. – Они должны НАТО миллиарды долларов, и они должны их заплатить».

Члены НАТО взяли обязательство тратить на оборону не менее 2 процентов ВВП. Германия пока не достигла этой цели.

Трамп также заявил журналистам, что Германия «очень плохо» обращается с США в вопросах торговли. Он сообщил, что его администрация ведет переговоры с ЕС и он «не удовлетворен соглашением, которое они хотят заключить».

«Нам наносят вред в торговле, и мы страдаем от положения в НАТО», – сказал он.