Трамп подтвердил планы частичного вывода войск из Германии
16.06.2020, 11:10, Новости дня
Президент Дональд Трамп планирует вывести из Германии около половины американских войск, которые дислоцируются в этой стране, несмотря на опасения, что этот шаг снизит американское влияние во всей Европе.
Утверждая, что Берлин делает недостаточные финансовые взносы в альянс НАТО, Трамп заявил, что американский военный контингент в Германии сократится до 25 тысяч человек.
По оценкам президента, в настоящее время в Германии находятся около 52 тысяч американского военного персонала, но это число, возможно, включает гражданских служащих министерства обороны.
«Германия не выполняет свои обязательства, не выполняет их на протяжении многих лет, – заявил Трамп журналистам в Белом доме. – Они должны НАТО миллиарды долларов, и они должны их заплатить».
Члены НАТО взяли обязательство тратить на оборону не менее 2 процентов ВВП. Германия пока не достигла этой цели.
Трамп также заявил журналистам, что Германия «очень плохо» обращается с США в вопросах торговли. Он сообщил, что его администрация ведет переговоры с ЕС и он «не удовлетворен соглашением, которое они хотят заключить».
«Нам наносят вред в торговле, и мы страдаем от положения в НАТО», – сказал он.
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Русская служба «Голоса Америки»
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