 

МИД рассказал об угрозах минирования российских посольств за рубежом

16.06.2020, 11:08, Новости дня

Российским загранучреждениям периодически по электронной почте поступают письма с угрозами, однако они носят заведомо ложный характер, сообщили в МИД.

«К сожалению, в адрес российских загранучреждений по электронной почте периодически поступают письма с различными угрозами, которые, как правило, носят заведомо ложный характер», – сообщили РИА «Новости» в МИД. 

При этом в министерстве подчеркнули, что службы безопасности российских посольств уделяют необходимое внимание каждому подобному случаю.

«Ведется соответствующая оперативная работа по выявлению источников угроз и предотвращению их повторения», – сказали в ведомстве.

МИД напоминает, что рассылка писем с угрозами является уголовно наказуемой и преследуется по закону.

Ранее сотрудников посольства РФ в Молдавии эвакуировали после анонимного звонка о заложенной бомбе. 



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