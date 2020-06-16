Центр Келдыша испытал новый ионный двигатель

16.06.2020, 11:08, Новости дня

Специалисты Центра имени Келдыша провели огневые испытания ионного двигателя ИД-200 КР, информирует пресс-служба госкорпорации Роскосмос.

В Роскосмосе сообщили, что специалистами Центра Келдыша были «успешно проведены огневые стыковочные испытания нового ионного двигателя ИД-200 КР мощностью до 3 кВт с удельным импульсом тяги до 4 500 секунд», передает ТАСС.

Модификации ионных двигателей серии ИД-200 могут использоваться для коррекции орбиты космических аппаратов, а также для реализации миссий по освоению дальнего космоса.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как РФ готовит принципиально новые двигатели для космических кораблей.