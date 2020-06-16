Мнение: Полный отрыв (парад по телевизору посмотрим)

16.06.2020, 11:05, Разное

Почти полтора десятка городов в России отказались от проведения парадных мероприятий 24 июня в связи с негативной обстановкой по заболеваемости. В целом вполне резонно – если спятившему от сидения в изоляции верховному главнокомандующему так припекает, то это его дело. Вот пусть и проводит. А мы по телевизору посмотрим.

Парад должен дать старт триумфальному "всенародному голосованию" и продемонстрировать как победу над вирусом, так и сопричастность нынешних пигмеев к настоящим победителям. Правда, Мавзолей на всякий случай опять заколотили в фанерный ящик – рисковать становиться на его трибуну Путин не спешит, как обычно, будет стоять где-то под забором Мавзолея. Где родился, там пригодился.

Духовно-скрепное должно заглушить бурлящие звуки в животах. Ничего другого власть людям предложить не может. Это в какой-то там Дании все работающие получат по 3 тысячи евро помощи от государства в качестве компенсации потерь от последствий эпидемии, а пенсионерам и живущим на пособия ежемесячно будут пока добавлять по 150 евро с той же целью. Нам Дания не указ, смотрите телевизор и не забудьте кивнуть в знак согласия с поправками в конституцию. А для улучшения бодрости бесконечным потоком идут ободряющие новости о создании все более современных систем вооружения – винтовок с дальностью стрельбы за 7 км, "контр-гипер-ракет" и прочих крайне полезных штук. Открытие мрачного капища цвета хаки опять же – с фуражкой Гитлера в качестве жертвы своему воинственному божеству войны. Все для народа.

Отрыв от реальных проблем страны у правящей верхушки просто потрясающий. Самое интересное, что они, похоже, даже не понимают происходящего, живя где-то в параллельном пространстве.