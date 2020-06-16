 

Сейду Думбия может вернуться в Россию

16.06.2020, 10:55, Новости дня

Ивуарийский нападающий Сейду Думбия может вернуться в Россию. У 32-летнего футболиста есть несколько предложений от российских клубов.

Как сообщил агент африканца Андре Дюран, у Сейду имеется несколько предложений, в том числе и от российских клубов. Однако сам Думбия пока не определился со своим будущим. Последним клубом Сейду был швейцарский "Сьон". Но во время пандемии коронавируса нападающий расторг контракт со швейцарцами и стал свободным агентом.

Нападающий из Кот д'Ивуар Сейду Думбия выступал за ЦСКА в 2010-14 годах и в 2015. Он три раза становился чемпионом РФ и дважды выигрывал Кубок страны. Еженедельник "Футбол" два раза признавал Думбия лучшим футболистом РФ — в 2011 и 2014 годах.



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