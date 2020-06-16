 

Оперштаб: в настоящее время коронавирусом болеют почти 244 тысячи россиян

16.06.2020, 10:55, Новости дня

По данным оперативного штаба, на 16 июня в РФ зафиксировано 545 458 случаев коронавирусной инфекции нового типа.

294 306 человека уже полностью выздоровели (9 767 выписаны за последние сутки). 7 284 пациентов скончались. Таким образом, на текущий момент число активно болеющих COVID-19 россиян составляет 243 868 человек.

Суточный прирост новых заболевших составил 8 248 человека в 82 регионах (при этом у 35,8% нет симптомов болезни). С 2 июня число выявляемых больных держится в коридоре от 8 200 до 8 900 человек в сутки.

Всего в РФ выполнено уже более 15 миллионов 300 тысяч тестов на COVID-19 (в том числе 234 тысячи за последние сутки).

В Москве за последние сутки выявлено 1 416 инфицированных коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших составило 208 608 человек. 126 114 пациентов уже выписаны, 3 386 скончались.



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