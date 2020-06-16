 

Минпросвещение разработало “базовые ценности” школьного воспитания

16.06.2020, 10:55, Новости дня

Министерство просвещения разработало документ, который установит единую программу воспитания школьников по всей стране. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на на заседании профильного комитета Госдумы. По словам министра, это будет "не дополнительная бюрократическая нагрузка на школы", а систематизация работы, которая уже ведется образовательными организациями. 

Как сообщает "Интерфакс", Кравцов перечинил ценности, которые будет прививать школьникам новая федеральная программа воспитания: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Проверка Рособрнадзора показала, что воспитательные программы в школах написаны под копирку, а реальной воспитательной работы не ведется. Новая программа исправит этот недостаток, считает Кравцов. Вместе с тем этот документ "достаточно вариативен" и позволяет организовать работу в зависимости от возможностей школы.

21 мая президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправки в закон об образовании, укрепляющие воспитательную функцию отечественного образования. Воспитание станет частью образовательной программы, а воспитательные мероприятия попадут в календарный план. Само воспитание в поправках связывается с формированием "чувства патриотизма и гражданственности" и уважением к памяти защитников Отечества и подвигам героев.



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