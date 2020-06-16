Мнение: За что именно давали 10 лет в 1937 году

16.06.2020, 10:48, Разное

Вчера, когда обсуждали репрессии, я мимоходом рассказал историю колхозника, которому дали 10 лет за то, что он занимался ульями вместо того, чтобы чинить колхозный трактор. Репрессированный отсидел 5 лет и погиб в лагерях, ему было на момент гибели около 50 лет.

Как это всегда и бывает, набежали товарищи, которые назвали мою историю «сказкой»: дескать, во времена НКВД трактора были в ведении МТС, где не было крестьян, и, следовательно, я историю придумал.

Лично я не вполне понимаю, зачем нужно что-то выдумывать, если даже историки-сталинисты не пытаются отрицать, к примеру, Назинскую трагедию:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Назинская_трагедия

Вместе с тем память человеческая ненадёжна, а аргумент про МТС звучал убедительно, так что я не поленился и залез в архив, чтобы всё проверить ещё раз. Действительно, осудили колхозника не за трактор, а за сельхозинвентарь. Про трактор я вспомнил, так как колхозник был скептически настроен по отношению к работе тракторов, и это также вменили ему в вину. Один из документов я прикрепил к посту, а конкретно про трактора в обвинительном заключении сказано вот что:

Систематически, используя каждый факт, Я. среди колхозников высказывал антиколхозные настроения, чем нарушал трудовую дисциплину и размагничивал колхозников. В колхоз прибыли трактора МТС для подъёма пара, увидя эти трактора, Я. в группе колхозников говорил:

«какие эти к чорту трактора, ими только портят землю, гнать их с наших полей. Они вот напортят тут, а за них плати хлеб и голодуй».

Помимо фактов антисоветской агитации, Я. систематически вредил колхозу в своей повседневной практической работе. Являясь бригадиром плотничьей бригады, Я. часто умышленно перебрасывал плотников на менее важные работы, в результате чего получалось: сельскохозяйственный инвентарь во время уборочной кампании подготовлен не был, зернохранилище было отремонтировано вредительски, стены не проконопачены, полы со щелями, крыша не покрыта, дом для ясель не был сделан, и его пришлось отдать доделывать единоличникам. В момент начала уборочной вместо того, чтобы плотников перебросить на подготовку помещений и сельскохозяйственного инвентаря, Я. бросил бригаду и сам косил на жнейке 10 дней, чем затормозил выполнение плотничьих работ.

Скажите, коллеги, а в вашей семье были репрессированные или раскулаченные? Я родился в Ленинграде, и потому у меня в круге общения потомков репрессированных очень много: больше половины, пожалуй. Потому-то я каждый раз так сильно удивляюсь, когда кто-нибудь пытается заявить, будто репрессий не было, или выставить репрессированных обычными уголовниками. В других регионах, возможно, ситуация иная.