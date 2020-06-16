 

В Дагестане уточнили число пострадавших в столкновении с жителями Азербайджана полицейских

16.06.2020, 10:48, Новости дня

Трое полицейских и трое граждан Азербайджана пострадали в результате конфликта в пункте временного размещения в Дагестане, где находятся те, кто не смог вернуться на родину после закрытия границы из-за коронавируса, сообщил руководитель пресс-службы Дербентского района.

«Они камнями кидались в полицейских. По предварительным данным, пострадали трое полицейских и трое граждан Азербайджана. Есть задержанные, но их число уточняется», – рассказал РИА «Новости» руководитель пресс-службы.

По его словам, в настоящее время обстановка в палаточном лагере спокойная.

Ранее и. о. главы Дербентского района Дагестана Фуад Шихиев сообщил, что в результате инцидента с гражданами Азербайджана, которые потребовали пропустить их через границу, пострадали четверо полицейских. Ситуацию стабилизировали еще ночью.

Напомним, в Дагестане в связи с закрытием границ из-за коронавируса развернут пункт временного размещения для граждан Азербайджана, которые не могут вернуться домой.



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